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Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри

Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Послушайте, Усик – мой друг. Конечно же, я считаю, что он победит. И покажет очень умный и техничный бокс. Сыграют ли роль габариты и скорость Фьюри? Это не столь уж и важно», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.

Ранее стало известно, что Фьюри вернётся на ринг 3 декабря в Великобритании. Изначально команда Цыганского короля вела переговоры с двукратным чемпионом Энтони Джошуа, однако поединок не состоялся из-за затянувшегося подписания контракта.

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