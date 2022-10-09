Ломаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound украинец Василий Ломаченко высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона в супертяжёлом дивизионе между соотечественником Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
«Послушайте, Усик – мой друг. Конечно же, я считаю, что он победит. И покажет очень умный и техничный бокс. Сыграют ли роль габариты и скорость Фьюри? Это не столь уж и важно», – сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу Fino Boxing.
Ранее стало известно, что Фьюри вернётся на ринг 3 декабря в Великобритании. Изначально команда Цыганского короля вела переговоры с двукратным чемпионом Энтони Джошуа, однако поединок не состоялся из-за затянувшегося подписания контракта.
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