Экс-боец UFC рассказал о финансовых условиях в промоушене после ухода в PFL
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Американский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Шейн Бургос, в прошлом выступавший в UFC, признался, что промоушен PFL смог предложить ему гораздо более выгодные финансовые условия.
«Деньги имеют значение для меня. И дело здесь не столько в деньгах, сколько в такой большой разнице. Контракт подписан. Сделка, на которую я пошёл, защищает моих детей и меня. Очевидно, когда я задумываюсь о контракте, то составляю таблицу плюсов и минусов. И когда я закрою все плюсы в PFL, то заработаю сумасшедшую кучу денег.
Мы знаем, что UFC не сможет сравниться с этим. И даже если они смогут, то каждому бойцу в ростере придётся поднять зарплату. Но они не смогут этого сделать», – приводит слова бойца издание MMA Junkie.
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