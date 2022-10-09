«Этот парень размером со снек». Фьюри дал совет команде Усика перед боем с ним

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри дал совет команде обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в преддверии возможного поединка.

«Я выступил в конце апреля, и было бы неслыханно ждать средневеса до следующего апреля. Зачем находиться вне ринга целый год? Усик не хотел «получить» от Цыганского короля. Он вернулся в Украину и там занимается своими делами.

Я дам совет его команде. Посмотрим, что они ответят. Раскачайте его немного, дайте ему еды, дайте мяса. Раскачайте его для меня. Этот парень размером со снек. Я ем больше его дневной нормы на завтрак», – сказал британец в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Ранее в интервью Фьюри объяснил, почему ещё не завершил карьеру.