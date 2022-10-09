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Менеджер Усика прокомментировал его отказ от боя с Фьюри в декабре

Менеджер Усика прокомментировал его отказ от боя с Фьюри в декабре
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Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о причинах его решения не выступать до конца года.

«Думаю, что самый ранний срок – это февраль. Поединок, без сомнений, не состоится в этом году. Также важно, когда будет готов Тайсон [Фьюри]. Потому что единственное, что нужно Усику, это объединение поясов. Остаётся надеяться, что Тайсон решится и в феврале, без всяких отговорок, мы устроим бой.

Почему мы не посоветовали Усику провести промежуточный поединок? Мы провели большую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа, длившуюся три с половиной или четыре месяца. И после боя Александр вернулся на Украину, чтобы там помогать людям», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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