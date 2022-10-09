Менеджер Усика прокомментировал его отказ от боя с Фьюри в декабре
Поделиться
Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о причинах его решения не выступать до конца года.
«Думаю, что самый ранний срок – это февраль. Поединок, без сомнений, не состоится в этом году. Также важно, когда будет готов Тайсон [Фьюри]. Потому что единственное, что нужно Усику, это объединение поясов. Остаётся надеяться, что Тайсон решится и в феврале, без всяких отговорок, мы устроим бой.
Почему мы не посоветовали Усику провести промежуточный поединок? Мы провели большую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа, длившуюся три с половиной или четыре месяца. И после боя Александр вернулся на Украину, чтобы там помогать людям», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Новость по темеЛомаченко оценил шансы Усика в бою с Фьюри
Комментарии
- 10 октября 2022
-
00:01
- 9 октября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:13
-
22:12
-
21:04
-
20:51
-
19:57
-
19:35
-
18:59
-
18:58
-
17:51
-
16:54
-
16:17
-
15:53
-
15:08
-
14:30
-
13:10
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:44
-
10:17
-
10:00
-
09:21
-
09:10
-
08:13
-
04:22
-
03:40
-
00:53
-
00:47
-
00:13
- 8 октября 2022
-
23:55
-
23:08
-
23:05
Партнерский контент