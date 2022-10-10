Тайсон Фьюри отреагировал на возможное возвращение Усика в первый тяжёлый вес

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на возможное возвращение обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO украинца Александра Усика в первый тяжёлый вес (до 90,7 кг).

Напомним, ранее Усик заявлял, что ему тяжело даются выступления в «королевском» дивизионе из-за необходимости поддерживать высокий вес.

«Мне абсолютно всё равно, чем занимается Усик. Усик – маленький иностранец, и люди даже не знают его имени. Никому нет до него дела. Он поднялся в весе и побил бодибилдера. Ему предложили сразиться в декабре, но он отказался. Если в следующем году он решит уйти в первый тяжёлый вес – позвольте ему сделать это. Мне всё равно, что делают люди. Я сосредоточен на своей жизни», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.