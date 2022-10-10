Менеджер Усика прояснил его высказывание о бое с Уайлдером

Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, прокомментировал его высказывание о бое с именитым американцем Деонтеем Уайлдером. Напомним, ранее Усик заявил, что заинтересован в этом поединке.

«Что касается боя с Уайлдером, то о нём будут разговаривать в том случае, если бой с Фьюри, на который нацелен Александр, не состоится. Он указал на Уайлдера, и, когда его спросили почему, он сказал: «Это опасный боец, а я хочу встречаться с опасными бойцами».

Однако на данный момент об этом поединке не думают и не говорят. Сейчас идут разговоры о бое с Фьюри. К тому же, если бой с Фьюри сорвётся, у Александра есть три пояса и для него могут назначить обязательного претендента», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.