О’Мэлли объяснил, почему фанаты UFC хотят его победы в бою с Яном

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли объяснил, почему болельщики хотят его победы в бою с российским экс-чемпионом Петром Яном на турнире UFC 280.

«В обычной ситуации я бы сказал, что люди надеются на моё поражение, но, по правде сказать, большинство людей, которые считают, что я проиграю, надеются на мою победу. Им нужна суперзвезда. Сейчас в UFC нет человека уровня Конора Макгрегора.

Что же касается меня, то я выйду в клетку и красиво побью Петра. Я не стану суперзвездой и знаю это, но я на пути к этому. Я хочу быть Конором, а не просто слышать, что я справился. И я считаю, что фанаты UFC хотят того же», – сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Даниэля Кормье.