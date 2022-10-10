Шон О’Мэлли рассказал, как он собирается одолеть Петра Яна

Рейтинговый боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC американец Шон О’Мэлли объяснил, как он собирается одержать победу в бою с российским экс-чемпионом Петром Яном на турнире UFC 280.



«Я не думаю, что мне нужно выходить и нокаутировать Петра Яна очень быстро, мне не нужно нокаутировать его меньше чем за минуту, чтобы получилось, как в том моменте с Жозе Альдо. Я думаю, что победить Петра просто — я знаю, какой он крутой, я знаю, насколько он хорош. Я выхожу на бой и побеждаю Петра решением судей, я не собираюсь быть самым взволнованным, я действительно хочу простого финиша, но победа над Петром – это большое дело само по себе», – сказал О'Мэлли в шоу DC & RC на ESPN.

Пётр Ян активно готовится к UFC 280: