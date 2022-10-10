Боб Арум назвал бойца, способного превзойти Мейвезера
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался по поводу экс-чемпиона мира в двух весовых категориях американца Шакура Стивенсона, который, по его мнению, может превзойти достижения легендарного американского боксёра Флойда Мейвейзера-младшего.
«С точки зрения таланта он великолепен. Нужно отдать должное Флойду. У него была потрясающая карьера. Чтобы превзойти карьеру Мейвезера, нужно очень многое. Сейчас, я думаю, у Шакура есть такая возможность. Захочет ли он работать так же усердно, как Флойд, как над маркетингом, так и над боями, зависит только от него. Шакур демонстрирует фантастические боксёрские способности, которыми наделены очень немногие бойцы», – приводит слова Арума BoxingScene.
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