Махачев одним словом описал Хавьера Мендеса

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём тренере Хавьере Мендесе.



«Спасибо тебе, тренер, ты всегда очень усердно со мной работаешь. Если описать одним словом тренера моего. ОПЫТ», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в настоящий момент Ислам готовится к поединку с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Соперники сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника: