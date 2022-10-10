Махачев одним словом описал Хавьера Мендеса

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём тренере Хавьере Мендесе.
«Спасибо тебе, тренер, ты всегда очень усердно со мной работаешь. Если описать одним словом тренера моего. ОПЫТ», — написал Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
Напомним, в настоящий момент Ислам готовится к поединку с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Соперники сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
- 10 октября 2022
-
10:40
-
10:34
-
09:59
-
09:32
-
08:49
-
07:39
-
05:34
-
00:59
-
00:50
-
00:01
- 9 октября 2022
-
23:57
-
23:34
-
23:13
-
22:12
-
21:04
-
20:51
-
19:57
-
19:35
-
18:59
-
18:58
-
17:51
-
16:54
-
16:17
-
15:53
-
15:08
-
14:30
-
13:10
-
12:24
-
11:55
-
11:36
-
10:44
-
10:17
-
10:00
-
09:21
-
09:10