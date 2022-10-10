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Махачев одним словом описал Хавьера Мендеса

Махачев одним словом описал Хавьера Мендеса
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в промоушене в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём тренере Хавьере Мендесе.

«Спасибо тебе, тренер, ты всегда очень усердно со мной работаешь. Если описать одним словом тренера моего. ОПЫТ», — написал Махачев.

Фото: Из личного архива Ислама Махачева

Напомним, в настоящий момент Ислам готовится к поединку с именитым бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Соперники сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

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