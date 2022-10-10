Минеев проведёт поединок по правилам кикбоксинга перед уходом в армию

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, что известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, получивший повестку в рамках частичной мобилизации, перед уходом в армию проведёт один бой по правилам кикбоксинга.
«Объективно говоря, Владимир Минеев до ухода в армию сможет провести только поединок по правилам кикбоксинга. Он намечен на 18 ноября и пройдёт в Москве, на площадке (ледовой) «ЦСКА Арены». Минеев будет драться с бразильцем Фернандо Родригесом», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости Спорт».
32-летний Минеев провёл свой последний поединок с боснийцем Эрко Джуном. Бой состоялся в Элисте в рамках «Кубка Лотоса» и прошёл по правилам кикбоксинга, россиянин победил нокаутом в третьем раунде. В смешанных единоборствах Минеев одержал 16 побед при одном поражении.
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