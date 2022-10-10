Одноклубник Яна — о трэш-токе О'Мэлли: за каждую выходку Пётр потом может с них спросить

Российский боец RCC и одноклубник Петра Яна по команде «Архангел Михаил» Тимур Нагибин дал комментарий по поводу трэш-тока со стороны британца Шона О'Мэлли в преддверии его боя с Яном.
«В плане медийности этот бой можно назвать самым громким в карде. Даже несмотря на то что сейчас Пётр не проявляет себя в социальных сетях, как мы привыкли.
Да, Шон старается газовать, но, если честно, Петя такой человек, что это бесполезно. Все понимают, что такие люди играют на публику, а для Пети это не игра. Вот в чëм дело. За каждую выходку Петя потом может с них спросить. Возле него сильного трэш-тока и не было никогда», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, бой состоится 22 октября на турнире UFC 280.
В последнем бою Ян уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273. Алджэмейн защитил чемпионский пояс, добыв победу раздельным судейским решением.
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