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Илич высказался об Исмаилове после того, как проиграл ему

Илич высказался об Исмаилове после того, как проиграл ему
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Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поблагодарил своего бывшего соперника, россиянина Магомеда Исмаилова.

«Большое спасибо Pravda Boxing и мистеру Хетагу Цопанову за это мероприятие. Спасибо Магомеду Исмаилову за большой урок бокса и за то, что поддерживал меня морально в этом бою. Мага — очень хороший парень и настоящая суперзвезда ММА в России», — написал Илич.

Напомним, Илич и Исмаилов проводили боксёрский поединок в рамках промоушена Pravda. Бой проходил с преимуществом россиянина, продлился все запланированные шесть раундов и завершился победой Магомеда единогласным решением судей.

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