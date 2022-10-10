Одноклубник Яна рассказал, с какими трудностями столкнётся Пётр в бою с О'Мэлли

Российский боец RCC и одноклубник Петра Яна по команде «Архангел Михаил» Тимур Нагибин высказался по поводу предстоящего поединка Яна с британцем Шоном О'Мэлли.

«Будут свои сложности, потому что последние несколько боёв Петя дрался пять раундов, а тут будет три по пять минут. Пете самое главное — ввести темп с первого же раунда. Не искать ошибки соперника, а работать так, как он работал в предыдущих боях — сразу.



Определённые сложности будут с дистанцией, соперник высокий, дистанцию чувствует. Думаю, первый раунд будет сложный, Петя будет подстраиваться. Но как подстроится, ожидаю от Яна уже доминирующий бой», — сказал Нагибин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, бой состоится 22 октября на турнире UFC 280.