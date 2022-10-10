Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо: если кто-то способен победить Оливейру, то это Махачев

Сехудо: если кто-то способен победить Оливейру, то это Махачев
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что россиянин Ислам Махачев единственный, кто способен победить в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Если кто-то способен победить Чарльза Оливейру, то это Ислам Махачев. Ислам может победить Чарльза по той же причине, по которой я побил Деметриуса Джонсона. Моя борьба подавила всё, что у него было.

Борьба может быть вашей страховкой. Такая прочная база, как борьба, вероятно, может нейтрализовать всё, что могут предложить остальные боевые искусства», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Соперники сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022