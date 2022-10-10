Сехудо: если кто-то способен победить Оливейру, то это Махачев

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что россиянин Ислам Махачев единственный, кто способен победить в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Если кто-то способен победить Чарльза Оливейру, то это Ислам Махачев. Ислам может победить Чарльза по той же причине, по которой я побил Деметриуса Джонсона. Моя борьба подавила всё, что у него было.



Борьба может быть вашей страховкой. Такая прочная база, как борьба, вероятно, может нейтрализовать всё, что могут предложить остальные боевые искусства», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Соперники сразятся на турнире UFC 280 в ночь с 22 на 23 октября мск. Махачев вышел на претендентскую позицию после длительной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 россиянин одолел представителя США Бобби Грина. Победа была одержана техническим нокаутом в первом раунде.