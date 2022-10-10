О’Мэлли: не могу дождаться, когда побью Яна

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в промоушене UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, признавшись, что ему уже не терпится добиться победы в предстоящем поединке с россиянином Петром Яном.
«В Абу-Даби здорово. Не могу дождаться, когда побью Петра», — написал О’Мэлли.
Бой Яна и О'Мэлли состоится в ночь с 22 на 23 октября мск. Противостояние пройдёт на турнире UFC 280. В последнем бою Ян также встречался с американцем — Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным судейским решением. Поединок проходил на турнире UFC 273. Шон в последнем бою сражался с представителем Бразилии Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику.
Ян и Малыхин подарили машину тренеру зала в Таиланде:
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