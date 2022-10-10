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Андерсон Силва — о бое с Полом: мне нет нужды что-то доказывать

Андерсон Силва — о бое с Полом: мне нет нужды что-то доказывать
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался по поводу своего предстоящего поединка с Джейком Полом.

«Слушайте, мне нет нужды кому-то что-то доказывать, кроме своих тренеров и боксёрского сообщества.

Бой с Джейком – это бой. Многие говорят, что Джейк не так уж хорош, что он выбирает не ударников, но для меня это такой же поединок, как и все остальные. Я много тренируюсь, чтобы победить.

Навредит ли поражение моему наследию? Я не проиграю (смеётся). Я не проиграю. Думаю, ничто не повлияет на моё наследие, я очень и очень много лет усердно трудился, чтобы устраивать что-то особенное для своих фанатов в ММА и вообще для всего сообщества ударников.

Это очередной бой, очередное испытание для меня, я не считаю, что что-то может навредить моему наследию», — приводит слова Силвы Sportskeeda.

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