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«Доброе утро». Оливейра опубликовал фото из Абу-Даби

«Доброе утро». Оливейра опубликовал фото из Абу-Даби
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра опубликовал новый пост в своих социальных сетях из Абу-Даби, где пройдёт его бой с россиянином Исламом Махачевым за титул лёгкого дивизиона UFC.

«Доброе утро», — написал Оливейра.

Напомним, Оливейра и Махачев будут сражаться за вакантный пояс UFC в лёгком весе на турнире UFC 280 после того, как бразилец был лишён титула за перевес на 0,45 кг в недавней защите титула над Джастином Гэтжи, где он выиграл в первом раунде.

Оливейра занимает первое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Он выиграл 11 боёв подряд в UFC и имеет счёт 3-0 в титульных боях с тех пор, как завоевал пояс, победив Майкла Чендлера в 2021 году. Махачев же является четвёртым в рейтинге и идёт на победной серии из 10 боёв.

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