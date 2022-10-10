«Доброе утро». Оливейра опубликовал фото из Абу-Даби

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра опубликовал новый пост в своих социальных сетях из Абу-Даби, где пройдёт его бой с россиянином Исламом Махачевым за титул лёгкого дивизиона UFC.

«Доброе утро», — написал Оливейра.

Напомним, Оливейра и Махачев будут сражаться за вакантный пояс UFC в лёгком весе на турнире UFC 280 после того, как бразилец был лишён титула за перевес на 0,45 кг в недавней защите титула над Джастином Гэтжи, где он выиграл в первом раунде.



Оливейра занимает первое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Он выиграл 11 боёв подряд в UFC и имеет счёт 3-0 в титульных боях с тех пор, как завоевал пояс, победив Майкла Чендлера в 2021 году. Махачев же является четвёртым в рейтинге и идёт на победной серии из 10 боёв.