Александр Емельяненко обратился с просьбой к легенде хоккея Александру Мальцеву

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко попросил легенду российского хоккея Александра Мальцева научить его стоять на коньках.

Напомним, последний поединок Емельяненко провёл с соотечественником Вячеславом Дациком. Противостояние было боксёрским поединком и завершилось в первом раунде, на 12-й секунде. Дацик нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил, и рефери принял решение остановить бой. Недавно стало известно, что следующий бой Емельяненко проведёт с президентом промоушена «Арена» Сергеем Еркаевым. Схватка должна состояться 6 ноября.

Ранее Мальцев поделился мнением о том, как Суперсерия 1972 года изменила игру России и Канады.