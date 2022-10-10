Чемпион PFL 2019 года в тяжёлой весовой категории россиянин Али Исаев подписал контракт с Bellator.
«Я очень рад, что боец калибра Али Исаева присоединился к нашему дивизиону тяжёлого веса, наполненному бойцами мирового класса и элитными перспективами. Элитная борцовская родословная Исаева включает в себя участие в Олимпийских играх 2008 года, и он достиг больших успехов в ММА, о чём свидетельствует чемпионский титул в его предыдущем промоушене. Я ожидаю от Исаева немедленного влияния в дивизионе и предвижу множество интересных поединков для него», — приводит слова руководителя Bellator Скотта Кокера MMAJunkie.
Напомним, Исаев стал чемпионом промоушена PFL в тяжёлой весовой категории и заработал $ 1 млн на турнире в Нью-Йорке. В финале спортсмен сразился с американцем Джаредом Рошолтом.
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