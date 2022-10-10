Стерлинг: мне всё равно, что обо мне думают люди. Фанаты могут быть очень непостоянными

Обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг рассказал о своём отношении к фанатам.



«Если говорить предельно честно, мне правда всё равно, что обо мне думают люди. Именно так. Люди будут иметь свое мнение, независимо от того, что ты скажешь. 13 месяцев перед реваншем с Яном убедили меня в этом.



Это просто показывает, что из себя представляют люди. Как только появляется какой-то нарратив, что ты хороший или плохой парень, ничего уже не имеет значения – мнение людей уже не изменится. Ты не можешь жить для других, ты должен жить для себя. Мне было действительно плевать.



Теперь люди проявляют ко мне уважение. Думаю, все в норме. Они уважали меня до первого боя с Яном, а потом всё пошло наперекосяк. Это показывает, как все может в одночасье перевернуться с ног на голову. Но эти люди не знают меня лично. Я просто делаю свою работу и развлекаю их, а фанаты могут быть очень-очень непостоянными», – сказал Стерлинг в интервью Submission Radio.