«Я больше не буду сомневаться в нём». Энтони Смит дал прогноз на бой Махачева и Оливейры

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Энтони Смит высказался о предстоящем чемпионском поединке между легковесами Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой, который состоится 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ).
«Больше я не буду этого делать. Я всегда, всегда сомневаюсь в Чарльзе Оливейре. А затем спрашиваю себя, зачем я это сделал. Я очень уважаю этого парня, однако Порье считали некоронованным чемпионом в лёгком весе, и я считался с Оливейрой, но думал, что Порье сделает свою работу. То же касается и Чендлера. Я буду придерживаться своей интуиции и скажу, что Чарльз Оливейра побьёт Ислама» – приводит слова Смита издание MMA Fighting.
Ранее бразильский ветеран Адриано Мартинс, являющийся единственным обидчиком в карьере Махачева, дал прогноз на бой с Оливейрой.
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