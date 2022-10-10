Претендент на титул Джермелла Чарло дал прогноз на его бой с Тимом Цзю

Обязательный претендент на титул WBC в первом среднем весе (до 69,9 кг), американец Себастьян Фандора высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона между соотечественником Джермеллом Чарло и австралийцем Тимом Цзю.

«Я считаю, что Чарло одержит победу, но не стану удивляться, если победит Цзю. Он сильный боец, идущий вперёд, и, как по мне, Чарло придётся нелегко. Однако он бьёт тяжелее, в этом и будет заключаться разница.

Может ли он нокаутировать Цзю? Да, я считаю, что может. Я не сказал, что так и будет, но он способен на это», – сказал Фандора на пресс-конференции после своего выступления.

Ранее сообщалось, что поединок между Чарло и Цзю запланирован на начало 2023 года.