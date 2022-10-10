Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший претендент на титул UFC объяснил, почему Махачев не сможет побороть Оливейру

Бывший претендент на титул UFC объяснил, почему Махачев не сможет побороть Оливейру
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Энтони Смит считает, что бразилец Чарльз Оливейра способен сдержать в борьбе россиянина Ислама Махачева.

«Большинство тех, с кем встречался Ислам, опасалось его борьбы и работы из позиции сверху. То же касается и Хабиба. Но когда вы так же опасны на земле, как и Чарльз Оливейра, когда вы опасны как финишёр… Когда вы чего-то не боитесь, то лишаете этого силы.

Чарльз очень часто атакует и создаёт моменты, и он способен делать это на протяжении 25 минут, если потребуется. И я считаю, что это сведёт борьбу Ислама на нет. А Оливейра лучший ударник, и я считаю его более мощным в стойке. Он лучше выбирает удары и работает по корпусу. Поэтому я не думаю, что над ним захватят контроль», – приводит слова Смита издание MMA Fighting.

Новость по теме
Джастин Гэтжи сказал, что определит победителя в бою Махачева и Оливейры
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022