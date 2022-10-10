Бывший претендент на титул UFC объяснил, почему Махачев не сможет побороть Оливейру

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), американец Энтони Смит считает, что бразилец Чарльз Оливейра способен сдержать в борьбе россиянина Ислама Махачева.
«Большинство тех, с кем встречался Ислам, опасалось его борьбы и работы из позиции сверху. То же касается и Хабиба. Но когда вы так же опасны на земле, как и Чарльз Оливейра, когда вы опасны как финишёр… Когда вы чего-то не боитесь, то лишаете этого силы.
Чарльз очень часто атакует и создаёт моменты, и он способен делать это на протяжении 25 минут, если потребуется. И я считаю, что это сведёт борьбу Ислама на нет. А Оливейра лучший ударник, и я считаю его более мощным в стойке. Он лучше выбирает удары и работает по корпусу. Поэтому я не думаю, что над ним захватят контроль», – приводит слова Смита издание MMA Fighting.
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