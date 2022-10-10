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Гилберт Бёрнс объяснил, почему не считает Усмана фаворитом в трилогии с Эдвардсом

Гилберт Бёрнс объяснил, почему не считает Усмана фаворитом в трилогии с Эдвардсом
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Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) бразилец Гилберт Бёрнс объяснил, почему не считает нигерийца Камару Усмана фаворитом в трилогии с британцем Леоном Эдвардсом, несмотря на букмекерские прогнозы.

«Это будет тяжёлый бой. Мы должны понять, каким вернётся Камару. Он выглядит нормально, учитывая давление и пояс на кону. Но я подмечаю и то, что многие люди не замечают.

Леон провёл отличный первый раунд, повалил Камару и забрался за спину. Мне кажется, что он немного устал из-за высокогорья, и это стало важным фактором в бою. Вот почему Камару смог отыграться и уверенно забрать несколько раундов. Но Леон провёл большую работу.

Это будет ещё один близкий бой, особенно если они встретятся в Лондоне. Я по-прежнему считаю, что у обоих парней есть шансы. С текущим настроем Леон может добиться многого», – приводит слова Бёрнса MMAJunkie.

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