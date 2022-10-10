Тайсон Фьюри обратился к Уайлдеру в годовщину их трилогии
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри напомнил в социальных сетях о годовщине своего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером, который состоялся 10 октября 2021 года.
Напомним, Фьюри победил нокаутом в 11-м раунде, дважды побывав в нокдаунах по ходу встречи и трижды отправив на пол соперника.
«Привет, ребята. Сегодня годовщина моего нокаута в третьем бою с Уайлдером. Сегодня ровно год с момента нашей эпической битвы и одной из величайших трилогий в истории супертяжёлого веса. Несмотря на то что Уайлдер трижды проиграл, он был достойным соперником. На следующей неделе он будет драться. Я желаю ему удачи и дарю настрой, который отсутствовал у него в наших боях», – сказал Фьюри.
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