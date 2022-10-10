«Этих четверых буду выводить в клетку». Хабиб опубликовал фото перед UFC 280

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, россиянин Хабиб Нурмагомедов продолжает делиться с поклонниками в социальных сетях фотографиями с подготовки к турниру UFC 280, на котором выступит несколько его подопечных.

«Этих четверых 22 октября буду выводить в клетку на UFC 280. Чувствую, мне придётся попотеть», – написал Нурмагомедов.

Фото: из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в главном бою турнира UFC 280, который пройдёт 22 октября в Абу-Даби (ОАЭ), бразилец Чарльз Оливейра и россиянин Ислам Махачев сразятся за вакантный титул организации в лёгком весе. В соглавном событии обладатель титула в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджэмейн Стерлинг проведёт защиту против соотечественника, Ти Джея Диллашоу.