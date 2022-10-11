Известный рефери UFC был госпитализирован с разрывом желудка

Ветеран смешанных единоборств и рефери UFC Майк Бельтран поблагодарил подписчиков в социальных сетях за поддержку после госпитализации из-за тяжёлой болезни.

По словам Бельтрана, он был госпитализирован с дивертикулитом (воспалительным заболеванием кишечника), которое спровоцировало разрыв желудка.

«Спасибо всем за пожелания. Я был госпитализирован с дивертикулитом, и у меня произошёл разрыв желудка, вызвавший сепсис. Спасибо моей леди, которая позаботилась обо мне после того, как я попал в больницу. Сейчас мне нужны время и отдых, чтобы поправиться», – написал рефери.

Фото: из личного архива Майка Бельтрана

В 2006 году Бельтран после знакомства с легендарным Джоном Маккарти поступил на курсы рефери, получил лицензию и дебютировал в качестве третьего судьи в октагоне в 2007-м.