Тайсон Фьюри отреагировал на новость о том, что его отец застраховал свои половые органы
Поделиться
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на новость о том, что его отец, Джон Фьюри, застраховал свои тестикулы на £ 10 млн.
«Он застраховал их, потому что их содержимое создаёт чемпионов мира в супертяжёлом весе, а это крайне ценно. И если с ним что-то случится, даже в его возрасте он сможет извлечь нескольких чемпионов.
Вы можете представить, если этот человек будет этим торговать? Через 100 лет будут говорить: «Это чистокровный брат Цыганского короля Тайсона Фьюри. И он может стать нашим следующим чемпионом». Вот почему это стоит целое состояние», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.
Ранее Фьюри отреагировал на возможное возвращение Усика в первый тяжёлый вес.
Комментарии
- 11 октября 2022
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
19:44
-
18:59
-
18:52
-
18:46
-
17:58
-
17:31
-
16:32
-
16:06
-
15:33
-
15:20
-
14:50
-
14:17
-
14:08
-
13:09
-
12:56
-
12:47
-
11:43
-
11:16
-
10:40
-
10:34
-
09:59
Партнерский контент