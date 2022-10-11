Тайсон Фьюри отреагировал на новость о том, что его отец застраховал свои половые органы

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри отреагировал на новость о том, что его отец, Джон Фьюри, застраховал свои тестикулы на £ 10 млн.

«Он застраховал их, потому что их содержимое создаёт чемпионов мира в супертяжёлом весе, а это крайне ценно. И если с ним что-то случится, даже в его возрасте он сможет извлечь нескольких чемпионов.

Вы можете представить, если этот человек будет этим торговать? Через 100 лет будут говорить: «Это чистокровный брат Цыганского короля Тайсона Фьюри. И он может стать нашим следующим чемпионом». Вот почему это стоит целое состояние», – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves.

Ранее Фьюри отреагировал на возможное возвращение Усика в первый тяжёлый вес.