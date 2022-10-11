Боец UFC Натаниэль Вуд рассказал о своей борьбе с психическими расстройствами

29-летний британский боец UFC Натаниэль Вуд, выступающий в полулёгком дивизионе, во всемирный день психического здоровья рассказал о борьбе со своими расстройствами.
«У меня были проблемы с этим (психическими расстройствами. – Прим. «Чемпионата»), сколько я себя помню. В шесть лет у меня было действительно тяжелое обсессивно-компульсивное расстройство и тревога. Я всегда думал, что я просто нервный ребёнок, потому что я всегда беспокоился о разных вещах.
К примеру, перед тем, как лечь спать, я должен был проверить все углы комнаты определенное количество раз, и, если я этого не сделаю, произойдёт что-то плохое.
Я помню, мне было, наверное, шесть или семь лет, и я подумал: «О, мой папа работает в ночную смену, это значит, что я могу спать в маминой постели. Если я сплю в маминой постели, это означает, что ОКР меня здесь не достанет». Сейчас у меня разрывается сердце при мысли, что ребёнок имел дело с этим.
Бои в UFC? До того момента, как я выхожу со своей вступительной песней, я чертовски боюсь. Я действительно испытываю сильный стресс, я думаю: «Этот парень собирается нокаутировать меня» и «Меня выгонят из UFC». Все эти безумные мысли, но, когда я выхожу на бой, всё это исчезает. Когда я вхожу в клетку и оказываюсь напротив своего соперника, все заботы в моём мире исчезают. Честно говоря, у меня вообще нет никакого страха, и это очень странное чувство», — цитирует Вуда TalkSport.
Напомним, Вуд (19-5) дебютировал в UFC в июне 2018 года и с тех пор провёл восемь поединков, в которых потерпел лишь два поражения.
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