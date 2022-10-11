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Макгрегор опубликовал неоднозначный пост, в котором продемонстрировал разбитую руку

Макгрегор опубликовал неоднозначный пост, в котором продемонстрировал разбитую руку
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34-летний ирландский боец UFC Конор Макгрегор, бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях, опубликовал загадочный пост в одной из социальных сетей, в котором продемонстрировал разбитую руку.

Как отмечает TalkSport, с большой долей вероятности, рука Конора пострадала во время съемок сцен его дебюта в кино. В августе стало известно, что звезда UFC появится вместе с Джейком Джилленхолом в ремейке от Amazon Prime классики 1980-х фильма – «Дом у дороги». Номинант на премию «Оскар» сыграет главную роль бывшего бойца UFC, который устраивается вышибалой в придорожный дом во Флорида-Кис, но вскоре обнаруживает, что всё не так, как кажется. Хотя ещё неизвестно, кого Макгрегор сыграет в фильме, но было подтверждено, что это будет оригинальный персонаж, и харизматичный ирландец не будет играть самого себя.

Напомним, Макгрегор не дрался в октагоне после того, как на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который состоялся летом 2021 года, проиграл представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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