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Алексей Олейник больше не входит в состав UFC

Алексей Олейник больше не входит в состав UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник больше не входит в состав UFC, сообщил известный журналист Дэймон Мартин в социальной сети.

Журналист рассказал, что по словам официальных лиц UFC, Олейника больше нет в списке организации после завершения его недавнего контракта с промоушеном.

Также Мартин объяснил, что, как и в любой ситуации с контрактом, Олейник потенциально может повторно его переподписать, но в на данный момент бойца в списке UFC нет.

Напомним, в последнем бою Олейник уступил представителю Швеции Илиру Латифи. Алексей встречался с ним в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 и проиграл единогласным решением судей.

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