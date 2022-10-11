Алексей Олейник больше не входит в состав UFC
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Известный российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник больше не входит в состав UFC, сообщил известный журналист Дэймон Мартин в социальной сети.
Журналист рассказал, что по словам официальных лиц UFC, Олейника больше нет в списке организации после завершения его недавнего контракта с промоушеном.
Также Мартин объяснил, что, как и в любой ситуации с контрактом, Олейник потенциально может повторно его переподписать, но в на данный момент бойца в списке UFC нет.
Напомним, в последнем бою Олейник уступил представителю Швеции Илиру Латифи. Алексей встречался с ним в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 и проиграл единогласным решением судей.
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