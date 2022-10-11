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Стала известна дата боя между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом

Стала известна дата боя между Артуром Бетербиевым и Энтони Ярдом
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF россиянин Артур Бетербиев проведёт бой с британским боксёром Энтони Ярдом 28 января 2023 года, сообщил известный английский промоутер Фрэнк Уоррен.

«Ярд собирается драться на том же карде, что и Зак Паркер, а затем у него будет бой за три титула, и это будет 28 января следующего года. Он не дрался уже 12 месяцев, так что ему нужно избавиться от ржавчины на ринге», – сказал Уоррен в интервью IFL TV.

Но сначала Ярд (22-2, 21 КО) проведёт тренировочный бой с ещё не определившимся соперником 19 ноября в Телфорде, Великобритания.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел представителя США Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур отправил соперника в нокаут во втором раунде. Этот успех стал для российского боксёра уже 18-м в карьере. При этом Бетербиев ни разу не проигрывал.

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