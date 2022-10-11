«Не думаю, что это самый большой тест». Махачев — о бое с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о бое за вакантный чемпионский титул в лёгком весе с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой.



«Чарльз очень опасен. Он всегда добивает своего противника, и он опасен в ударах и на земле. Но я верю в свои навыки. Я готов к бою стоя или на земле – это не имеет значения.



Я не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере. Может быть, я победил какого-нибудь парня, у которого больше навыков. Но прямо сейчас он чемпион. И прямо сейчас, в этот момент в его карьере, потому что у него хорошая победная серия – у него было много поражений раньше, и он прикончил всех своих соперников, – он чувствует, что никто не может остановить его. Но 22 октября я собираюсь войти к клетку и остановить его там», – приводит слова Махачева The National.