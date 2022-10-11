«Не думаю, что это самый большой тест». Махачев — о бое с Оливейрой

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев высказался о бое за вакантный чемпионский титул в лёгком весе с бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой.
«Чарльз очень опасен. Он всегда добивает своего противника, и он опасен в ударах и на земле. Но я верю в свои навыки. Я готов к бою стоя или на земле – это не имеет значения.
Я не думаю, что это самое большое испытание в моей карьере. Может быть, я победил какого-нибудь парня, у которого больше навыков. Но прямо сейчас он чемпион. И прямо сейчас, в этот момент в его карьере, потому что у него хорошая победная серия – у него было много поражений раньше, и он прикончил всех своих соперников, – он чувствует, что никто не может остановить его. Но 22 октября я собираюсь войти к клетку и остановить его там», – приводит слова Махачева The National.
- 11 октября 2022
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
19:44
-
18:59
-
18:52
-
18:46
-
17:58
-
17:31
-
16:32
-
16:06
-
15:33
-
15:20
-
14:50
-
14:17
-
14:08
-
13:09
-
12:56