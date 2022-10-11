Менеджер: Усик не может побить Фьюри, но может его победить

Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри с украинцем.

«Фьюри – большой парень. Вряд ли Усик может побить его. Но Усик может его победить. Есть большая разница между «побить» и «победить».



Усик избил Тони Беллью. Усик победил Энтони Джошуа. Но не избил его, а именно победил. Просмотрите их второе сражение и посчитайте, сколько нокаутирующих ударов сделал Усик. Он победил абсолютно в каждом раунде, но не избил его. А с Фьюри они будут как кот с мышью.



Не буду ничего говорить о Фьюри. Не собираюсь думать о его команде. У него есть своя команда, у него есть советники. Пусть с ним работают», — сказал менеджер украинского боксёра в эфире YouTube-канала Fight Hub TV.

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика