Менеджер: Усик не может побить Фьюри, но может его победить

Эгис Климас, менеджер объединённого чемпиона в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о возможном поединке Тайсона Фьюри с украинцем.
«Фьюри – большой парень. Вряд ли Усик может побить его. Но Усик может его победить. Есть большая разница между «побить» и «победить».
Усик избил Тони Беллью. Усик победил Энтони Джошуа. Но не избил его, а именно победил. Просмотрите их второе сражение и посчитайте, сколько нокаутирующих ударов сделал Усик. Он победил абсолютно в каждом раунде, но не избил его. А с Фьюри они будут как кот с мышью.
Не буду ничего говорить о Фьюри. Не собираюсь думать о его команде. У него есть своя команда, у него есть советники. Пусть с ним работают», — сказал менеджер украинского боксёра в эфире YouTube-канала Fight Hub TV.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика
- 11 октября 2022
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
19:44
-
18:59
-
18:52
-
18:46
-
17:58
-
17:31
-
16:32
-
16:06
-
15:33
-
15:20
-
14:50
-
14:17
-
14:08
-
13:09
-
12:56