Российский чемпион GFC Оленичев рассказал, как попал в легендарный клуб «Тайгер Муайтай»

Российский боец смешанного стиля Олег Оленичев, готовящийся провести в ноябре титульный бой в полутяжёлом весе (до 93 кг) АСА с Муслимом Магомедовым, рассказал, как проходил его отбор в легендарный зал «Тайгер Муайтай».
«Тайгер» – это клуб, с которым у меня очень долгие отношения. Они первые, кто в меня поверил, а сейчас их уровень стал ещё более серьёзным. Здесь бойцы из UFC, Bellator, One. Сейчас тут очень хорошие ребята – Малыхин, Немков, да вообще много ребят.
В «Тайгере» понимают — все мы одинаковые. Там не было задачи избить кого-то, надо было показать свой характер. Там были физически очень сложные тренировки: кроссфиты, забег на Big Buddha, турнир по грэпплингу, где я выиграл три схватки досрочно. Вот тогда меня пригласил в команду Фернандо Макачеро.
Я не скажу, что прямо был супербойцом, но следующие полтора года провёл в Таиланде. Мне обеспечили бесплатные тренировки, покупку экипировки раз в полгода, стипендию 5000 бат», — рассказал Олег в интервью с редактором отдела Бокс/ММА «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Хабиб показал, как накачать плечи
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