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Оленичев: Вадим Немков и Толя Малыхин работают с будущим чемпионом ACA

Оленичев: Вадим Немков и Толя Малыхин работают с будущим чемпионом ACA
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Российский боец смешанного стиля Олег Оленичев проведёт в ноябре титульный поединок в полутяжёлом весе (до 93 кг) АСА с Муслимом Магомедовым. Экс чемпион GFC рассказал, кто готовит его к завоеванию второго в карьере чемпионского пояса.

«К этому бою готовлюсь в Таиланде, в клубе «Тайгер Муайтай». Здесь бойцы из UFC, Bellator, One FC. Сейчас тут очень хорошие ребята – Малыхин, Немков, да вообще много ребят. Толя — вольник, Муслим тоже. Но мне кажется, что Толя посильнее в этом аспекте. Он идеальный спарринг-партнёр, которого только можно найти в мире для подготовки к поединку против Муслима. Плюс Вадим Немков, да. Чемпионы Bellator и ONE FC работают с будущим чемпионом АСА», — поделился своей уверенностью Олег в интервью с редактором отдела Бокс/ММА Игорем Брагиным.

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