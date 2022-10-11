Оливейра рассказал, в каком раунде он собирается нокаутировать Махачева

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра считает, что нокаутирует россиянина Ислама Махачева в первом раунде.

«Я нокаутирую Ислама в первом раунде. Не знаю, каким ударом, но я его нокаутирую. Я уверен в одном – у меня очень тяжёлый удар и, если я попаду, он упадёт. В последних поединках у меня получалось фокусироваться на том, что делаю я, а не на том, что делает мой оппонент, так что мне просто нужно быть Чарльзом Оливейрой», — сказал Оливейра на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это не первый титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».