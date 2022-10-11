Оливейра рассказал, в каком раунде он собирается нокаутировать Махачева
Поделиться
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра считает, что нокаутирует россиянина Ислама Махачева в первом раунде.
«Я нокаутирую Ислама в первом раунде. Не знаю, каким ударом, но я его нокаутирую. Я уверен в одном – у меня очень тяжёлый удар и, если я попаду, он упадёт. В последних поединках у меня получалось фокусироваться на том, что делаю я, а не на том, что делает мой оппонент, так что мне просто нужно быть Чарльзом Оливейрой», — сказал Оливейра на YouTube-канале «Ушатайка».
Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Для 32-летнего Оливейры это не первый титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако позднее лишился титула «на весах».
Комментарии
- 11 октября 2022
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33
-
09:00
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
19:44
-
18:59
-
18:52
-
18:46
-
17:58
-
17:31
-
16:32
-
16:06
-
15:33
Партнерский контент