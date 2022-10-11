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Тактаров встретился с Волковым в Лос-Анджелесе. Фото

Тактаров встретился с Волковым в Лос-Анджелесе. Фото
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Победитель турнира UFC 6 ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с соотечественником, рейтинговым бойцом UFC Александром Волковым. Снимок был сделан в Лос-Анджелесе. На нём также присутствует музыкальный исполнитель Ike Catcher.

«И маленький парень ростом шесть футов и весом 226 фунтов. После первого тренинга в США», — подписал фотографию Тактаров.

Фото: Из личного архива Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии.

«Обычная активность». Тактаров показал видео своей тренировки:

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