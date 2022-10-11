Пауло Коста дополнил свой пост о «быстрой и непрерывной деградации США»

Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, который выступает в американском промоушене UFC, вступил в дискуссию со своими подписчиками в одной из социальных сетей. Ранее Коста написал сообщение о США, которое вызвало широкий отклик у рядовых пользователей.
«Как бразильцу, который часть года проживает в США, очень грустно видеть быструю и непрерывную деградацию этой удивительной страны и замечательных людей, живущих в ней! Боже, храни Америку», — писал ранее Коста.
«Я надеюсь, что ты откроешь для себя славные уголки Америки до того, как они будут разрушены. Большинство людей здесь не понимают, насколько у нас хорошо», — обратился пользователь к Косте.
«Я отчаянно пытаюсь обнаружить эти оставшиеся части, чувак, и насладиться ими. Даже сейчас здесь намного лучше, чем в любой другой стране Южной Америки. Я знаю, потому что был там», — ответил Коста.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
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