Тренер О'Мэлли: Шон сможет заставить Петра Яна выглядеть глупо
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Тим Уэлч, тренер американского бойца Шона О’Мэлли, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с россиянином Петром Яном. Напомним, поединок состоится на UFC 280.
«Я точно знаю, насколько хорошим ударником является Шон. Мы тренируемся с элитными бойцами, очень хорошими ударниками. И всех парней, с которыми он работает и которые схожи с Яном по габаритам, он заставляет выглядеть глупо.
Вероятно, Пётр находится слегка на другом уровне, чем многие из этих парней, и с ним будет сложно. Но на нашей стороне большая клетка, преимущество в габаритах, в скорости и точности. Чем ближе бой, тем больше мне кажется, что Шон сможет заставить Петра выглядеть глупо», – заявил Уэлч в интервью Submission Radio.
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