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«Немного набрал за время перерыва». Артур Бетербиев показал свежее фото

«Немного набрал за время перерыва». Артур Бетербиев показал свежее фото
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF непобеждённый россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свежую фотографию с тренировки.

«Хорошо, что я немного набрал за время перерыва», — написал Бетербиев.

Фото: Из личного архива Артура Бетербиева

«А то бы пришлось сутками бегать», — добавил Артур.

Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур отправил соперника в нокаут во втором раунде. Этот успех стал для российского боксёра уже 18-м в карьере.

Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:

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