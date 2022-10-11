«Немного набрал за время перерыва». Артур Бетербиев показал свежее фото
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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBC, WBO и IBF непобеждённый россиянин Артур Бетербиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав свежую фотографию с тренировки.
«Хорошо, что я немного набрал за время перерыва», — написал Бетербиев.
Фото: Из личного архива Артура Бетербиева
«А то бы пришлось сутками бегать», — добавил Артур.
Напомним, в ночь с 18 на 19 июня мск Бетербиев в объединительном поединке одолел американца Джо Смита-младшего. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и пояс WBO Смита. Артур отправил соперника в нокаут во втором раунде. Этот успех стал для российского боксёра уже 18-м в карьере.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв:
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