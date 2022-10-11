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Махачев рассказал о плане на бой с Оливейрой

Махачев рассказал о плане на бой с Оливейрой
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Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC, высказался о предстоящем поединке за вакантный чемпионский титул в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я не боюсь его навыков джиу-джитсу, потому что у меня самого хорошие навыки в самбо и грэпплинге, и я не дам ему возможности наносить удары. Собираюсь отправить его в нокдаун, а затем финишировать. И, поскольку у этого парня больше всего финишей в UFC, моя цель — финишировать его.

Очень счастлив, что бой будет проходить в Абу-Даби. Нас часто приглашают сюда, и здесь есть всё для хорошего тренировочного сбора», — приводит слова Махачева The National.

Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:

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