«Совершенно другой бой, но результат будет тем же». Эдвардс — о реванше с Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс дал комментарий по поводу третьего поединка с бывшим обладателем титула нигерийцем Камару Усманом.

«Это было одно из худших выступлений в моей карьере и лучшее, что мы могли увидеть в исполнении Усмана. Это то, что он делает всегда, лучше он уже не выступит. А я показал своё худшее выступление.



В следующий раз это будет совершенно другой бой, но результат будет тем же. Я считаю, что высота сыграла большую роль. Моё тело не реагировало, чувствовал себя медленнее, чем обычно. Мы приняли все меры, чтобы избежать этого, но всё же этот фактор сыграл большую роль», — приводит слова Эдвардса MMA News.

Напомним, реванш Усмана и Эдвардса состоялся в августе. Британец, будучи серьёзным аутсайдером у букмекеров, нокаутировал соперника в пятом раунде.