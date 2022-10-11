«Совершенно другой бой, но результат будет тем же». Эдвардс — о реванше с Усманом

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) британец Леон Эдвардс дал комментарий по поводу третьего поединка с бывшим обладателем титула нигерийцем Камару Усманом.
«Это было одно из худших выступлений в моей карьере и лучшее, что мы могли увидеть в исполнении Усмана. Это то, что он делает всегда, лучше он уже не выступит. А я показал своё худшее выступление.
В следующий раз это будет совершенно другой бой, но результат будет тем же. Я считаю, что высота сыграла большую роль. Моё тело не реагировало, чувствовал себя медленнее, чем обычно. Мы приняли все меры, чтобы избежать этого, но всё же этот фактор сыграл большую роль», — приводит слова Эдвардса MMA News.
Напомним, реванш Усмана и Эдвардса состоялся в августе. Британец, будучи серьёзным аутсайдером у букмекеров, нокаутировал соперника в пятом раунде.
- 11 октября 2022
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33
-
09:00
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:08
-
21:00
-
20:53
-
20:02
-
19:44
-
18:59