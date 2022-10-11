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Стало известно, в каком весе Сергей Ковалёв проведёт следующий бой

Стало известно, в каком весе Сергей Ковалёв проведёт следующий бой
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Трёхкратный чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и бывший член рейтинга pound-for-pound российский ветеран Сергей Ковалёв следующий поединок должен провести до конца этого года. Противостояние будет проходить в первом тяжёлом весе. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на представителей команды спортсмена.

«Сергей останется в первом тяжёлом весе. Он проведёт следующий бой до конца года», — сказал собеседник агентства.

Напомним, последний бой Ковалёв проводил в ночь на 15 мая мск, когда на Forum Stadium в Инглвуде встречался с представителем Болгарии Тервелом Пулевым. По итогам поединка победу единогласным решением судей добыл Ковалёв.

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