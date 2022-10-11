«Готов убивать». О’Мэлли показал актуальную физическую форму перед боем с Яном. Фото

Известный американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько недавних фотографий. В настоящий момент Шон готовится к поединку с россиянином Петром Яном.



«Готов убивать», — подписал фотографии О’Мэлли.

Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

Фото: Из личного архива Шона О’Мэлли

Напомним, поединок Яна и О'Мэлли пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В последнем бою Шон сражался с бразильцем Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. Что касается Яна, то он последний бой проводил с американцем Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным решением судей.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: