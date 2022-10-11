Сехудо — О'Мэлли: если ты останешься с Петром Яном в стойке, то он съест твою ногу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо задал вопросы британцу Шону О'Мэлли перед его поединком с россиянином Петром Яном.

«Мой вопрос заключается вот в чём: чтобы стать лучшим в мире, сможешь ли ты защищаться от тейкдаунов? Сможешь ли ты перевести соперника вниз?



Насколько ты хорош на спине? Насколько ты хорош в клинче? Можешь ли ты перевести бой в русло, в котором мы действительно это увидим? Шон, если ты останешься с Петром Яном в стойке, то он съест твою ногу», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок Яна и О'Мэлли пройдёт в ночь с 22 на 23 октября мск. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. В последнем бою Шон сражался с бразильцем Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. Что касается Яна, то он последний бой проводил с американцем Алджэмейном Стерлингом и проиграл ему раздельным решением судей.

Дикие факты о Шоне О’Мэлли: