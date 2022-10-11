«Мы поставили Конору мат». Мендес рассказал, как готовил Хабиба к трэш-току от Макгрегора

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что он готовил своего подопечного к трэш-току от ирландца Конора Макгрегора.

«Когда поединок был объявлен, я сказал Хабибу: «Он будет преследовать тебя, твою семью, страну, религию, отца, даже твоего менеджера и, возможно, меня. Но он преследует тебя, и я хочу, чтобы ты был к этому готов. Оставайся расслабленным. Не позволяй страстям кипеть, нельзя, чтобы это тебя расстроило, потому что тогда он победит.



Каждый раз Хабиб был хладнокровен и спокоен. Он не реагировал, потому что два месяца готовился к тому, что это произойдёт.



Поэтому, когда всё началось, это вообще не оказало на него влияния. Собственно говоря, мы поставили Конору мат», — сказал Мендес на YouTube-канале Jibber with Jaber.