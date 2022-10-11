«Мы поставили Конору мат». Мендес рассказал, как готовил Хабиба к трэш-току от Макгрегора

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что он готовил своего подопечного к трэш-току от ирландца Конора Макгрегора.
«Когда поединок был объявлен, я сказал Хабибу: «Он будет преследовать тебя, твою семью, страну, религию, отца, даже твоего менеджера и, возможно, меня. Но он преследует тебя, и я хочу, чтобы ты был к этому готов. Оставайся расслабленным. Не позволяй страстям кипеть, нельзя, чтобы это тебя расстроило, потому что тогда он победит.
Каждый раз Хабиб был хладнокровен и спокоен. Он не реагировал, потому что два месяца готовился к тому, что это произойдёт.
Поэтому, когда всё началось, это вообще не оказало на него влияния. Собственно говоря, мы поставили Конору мат», — сказал Мендес на YouTube-канале Jibber with Jaber.
- 11 октября 2022
-
15:46
-
14:52
-
14:40
-
13:38
-
13:36
-
12:59
-
12:42
-
11:41
-
11:22
-
11:22
-
10:40
-
10:06
-
10:01
-
09:54
-
09:33
-
09:00
-
07:26
-
06:51
-
06:42
-
06:27
-
06:24
-
02:15
-
01:49
-
01:04
-
00:44
-
00:09
-
00:05
- 10 октября 2022
-
23:40
-
23:07
-
22:21
-
22:10
-
21:57
-
21:08
-
21:00
-
20:53