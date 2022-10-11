«Это мой бой мечты». Гамрот планирует получить бой с Махачевым

Польский боец смешанных единоборств Матеуш Гамрот рассказал о том, что он хотел бы провести бой с россиянином Исламом Махачевым.

«У меня хорошие ощущения по поводу возможного боя с Махачевым. Это мой бой мечты. С тер пор, как я начал заниматься ММА, я стремлюсь драться с сильнейшими. Ислам, безусловно, лучший боец в дивизионе. Я считаю, что он будущий чемпион. Думаю, мой бой с ним станет крупнейшим в Европе за всю историю», – приводит слова Гамрота MMA News.

Напомним, 31-летний Махачев впервые за семь с половиной лет выступлений в UFC поборется за чемпионский титул. Его соперником будет бразилец Чарльз Оливейра. Для 32-летнего Оливейры это не первый титульный шанс – он уже становился чемпионом в мае 2021 года, однако затем лишился титула «на весах».