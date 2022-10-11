Чемпион UFC Исраэль Адесанья продемонстрировал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в среднем весе, нигериец Исраэль Адесанья разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками несколькими фотографиями.



«Прости их, отец». «Бог прощает, а я нет!» — подписал фото Адесанья.

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Фото: Из личного архива Исраэля Адесаньи

Напомним, в следующем бою Адесанья встретится c претендентом на титул из Бразилии Алексом Перейрой. Поединок состоится в ноябре. В последнем бою Исраэль сражался с представителем США Джаредом Каннонье и победил его единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45). Адесанья одержал 23-ю победу в смешанных единоборствах при одном поражении, а Каннонье потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.

Ранее совет Адесанье дал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер.